Für die Teilnehmer im Zeltlager des Vereins Jugend aus Parchim stand auch ein Ausflug in den Klettergarten auf dem Programm. Bevor es in luftige Höhe ging, hieß es, aufmerskam bei der Sicherheitseinweisung zuhören. FOTO: Björn Johannisson up-down up-down Haus der Jugend in Parchim Jugendverein lädt ins Tagesferienlager mit Abenteuernacht ein Von Christiane Großmann | 13.07.2022, 16:01 Uhr

Am 14. Juli ist das vom Jugendverein Parchim organisierte Zeltlager in Zislow zwar schon wieder vorbei, doch es sind noch viele Ferientage übrig. Was der Sommer im Haus der Jugend zu bieten hat.