Seit 1985 in Pahnkes Backstube tätig: Ilona Dräger aus Domsühl. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Bäckerei Pahnke in Parchim Konditorin Ilona Dräger verleiht jeder Torte das gewisse Etwas Von Christiane Großmann | 23.12.2022, 14:44 Uhr

Am Heiligabend 2022 herrscht in der Konditorei von Pahnkes Backstube in Parchim bereits ab 1 Uhr Hochbetrieb, damit alle Bestellungen zum Fest pünktlich fertig werden. Ilona Dräger ist mit Leib und Seele Feinbäckerin.