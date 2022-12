Besondere Glatteisgefahr bremste am Montag auch Parchim aus (Symbolbild) Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa/ up-down up-down Blitzeis in der Region Parchim Glätteunfälle auf den Straßen, Passanten stürzen auf Gehwegen Von Christiane Großmann | 19.12.2022, 13:32 Uhr

Am Montagmittag wurde es auch in der Parchimer Innenstadt eisglatt. Vor allem der gelbe Klinkerbelag auf den Bürgersteigen in der Innenstadt wurde zum gefährlichen Pflaster. Die Polizei registrierte bis Mittag 13 Glätteunfälle im Landkreis.