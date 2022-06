Bela Czutor (l.) und seine Mannschaft am Freitag abend kurz vor dem Eröffnungstermin. FOTO: Christiane Groẞmann Gastronomie in Parchim Gäste gratulieren Bela Czutor scharenweise zum neuen Hungaria Von Christiane Großmann | 10.06.2022, 19:06 Uhr

Der Parchimer Gastwirt Bela Czutor eröffnete am 10. Juni sein ungarisches Restaurant am neuen Standort in der Ludwigsluster Straße. Und seine Gäste freuten sich mit ihm.