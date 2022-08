Am Sonnabend stand der Gastro-Burner noch auf der Wirtschaftsmeile. Hier kamen Projektleiterin Sandra Henske (M.) und Christian Mallow ins Gespräch mit Parchims Wirtschaftsförderin Anja Bollmohr. FOTO: Christiane Groẞmann up-down up-down Ausbildungskampagne Foodtruck macht Schülern in Parchim das Gastgewerbe schmackhaft Von Christiane Großmann | 22.08.2022, 11:33 Uhr

Zwei Schulen in Parchim bekommen in dieser Woche Besuch vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband: Die Kampagne „Gastro Burner“ möchte junge Leute auf Ausbildungsmöglichkeiten in der Branche aufmerksam machen.