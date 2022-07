Am ersten Ferientag schon früh auf den Beinen: Vom Haus der Jugend aus ging es mit dem Fahrrad ins Zeltlager nach Zislow. FOTO: Christiane Groẞmann up-down up-down Verein Jugend aus Parchim Abenteuer Zeltlager beginnt schon bei der Anreise mit dem Fahrrad Von Christiane Großmann | 04.07.2022, 11:19 Uhr

Um die 30 Kinder und Jugendliche aus Parchim und Umgebung waren am ersten Sommerferientag früh auf den Beinen. Die Anfahrt ins Zeltlager nach Zislow am Plauer See erfolgt traditionell mit dem Fahrrad.