Die Lichtdekoration in der Stadthalle fand großen Anklang. Foto: Marko Venner Rockige Weihnachtsfeier Parchim feierte endlich wieder Weihnachtsparty in der Stadthalle Von Katja Frick | 26.12.2022, 16:26 Uhr

Zur schon traditionellen Party am ersten Weihnachtsfeiertag kommen inzwischen auch Eltern mit ihren erwachsenen Kindern. Auf drei Floors wurde in der Stadthalle bis tief in die Nacht gefeiert.