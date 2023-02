Wer sich für ein E-Bike interessiert, der kann die Räder demnächst ausführlich in Parchim testen. Foto: Thomas Stein up-down up-down Veranstaltung Parchim Fahrrad Fricke lädt zu E-Bike-Testtag vor BBM-Möbelhaus Von Alexander Block | 17.02.2023, 11:56 Uhr

In einer Woche, am 25. Februar, können sich Interessierte von Elektro-Fahrrädern ausführlich auf dem E-Bike-Testtag von Fahrrad Fricke in Parchim beraten lassen und sich Anregungen für die neue Radsaison holen.