Ein bisschen Dampfloknostalgie ist auch in Parchim noch bis ins neue Jahrtausend erhalten geblieben: Am Bahnhof erinnert eine Treibachse von einer Dampflokomotive aus der Baureihe BR 41 an alte Zeiten. Parchimer Eisenbahner und Modelleisenbahner, die sich in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen hatten, sicherten das Teil noch zu DDR-Zeiten.

Eisenbahnfreunde kümmern sich um Dampflok-Achse

Inzwischen kümmert sich der 1999 gegründete Verein der Parchimer Eisenbahnfreunde mit seinem Vorsitzenden Rüdiger Kozielski um das Zeitzeugnis, das seit etwa 1998 neben dem Empfangsgebäude steht. Dort hatten sich nun Hartmut Wegner, Hans-Dieter Gallas und Rüdiger Kozielski zum Arbeitseinsatz verabredet. Die Achse brauchte mal wieder neue Farbe.

Vorher machten die Ehrenamtler aber erst rundherum mit dem Rasenmäher Klarschiff, weil sie es einfach nicht mehr mit ansehen konnten, wie das Gras immer weiter in die Höhe wucherte. Die Bahn hat das unter Denkmalschutz stehende Empfangsgebäude vor etwa fünf Jahren an einen Privatmann verkauft, doch der neue Eigentümer wohnt weit weg von Parchim...

Die Dampflokära war in der Eldestadt offiziell 1987 vorbei. Am 30. Mai jenes Jahres wurde der planmäßige Einsatz von Dampflokomotiven im mecklenburgischen Bereich der Reichsbahndirektion Schwerin und damit auch in Parchim beendet.

In Parchim steht das „Schönste Stellwerk Deutschlands“

Der Parchimer Bahnhof machte kürzlich von sich reden: Hier steht nämlich das „Schönste Stellwerk Deutschlands“. Die Deutsche Bahn hatte in diesem Jahr erstmals einen Mitarbeiterwettbewerb ausgelobt und Parchim unter 50 Bewerbern die Nase vorn.

Das schönste Stellwerk Deutschlands steht an der Spitze des Bahnsteigs 2/3. Es wurde vor 111 Jahren in Betrieb genommen und vor einigen Jahren denkmalgerecht kernsaniert. Die Kür zum deutschlandweit schönsten Arbeitsplatz für die Lotsen bei der Bahn fand im Mai 2023 statt.