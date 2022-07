Der stellvertretende Bürgermeister Frank Schmidt (l.) überreicht an Jessica Warnke-Stockmann und ihren Mann Peter Stockmann im Auftrag der Stadtvertretung die Ehrenmedaille der Stadt Parchim und einen Bildband. FOTO: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Festgottesdienst zum Abschied von Pastor Peter Stockmann Eine Ehrenmedaille für das Parchimer Pastorenpaar Von Michael-Günther Bölsche | 10.07.2022, 19:23 Uhr

In der St. Georgenkirche zu Parchim wurde am Sonntagnachmittag Pastor Peter Stockmann feierlich durch seine Gemeinde, durch Propst Dirk Sauermann und viele Weggefährten verabschiedet. Das Pastorenpaar Jessica Warnke-Stockmann und Peter Stockmann wechselt in die österreichische Pfarrgemeinde Spittal an der Donau.