Der Wohnungseinbruch ereignete sich in der Nacht in Parchim, während die Bewohner schliefen. FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolbild) up-down up-down Parchim Einbrecher plündern Wohnung - während die Bewohner schlafen Von Franca Niendorf | 28.06.2022, 13:32 Uhr

Die Täter stiegen offenbar unbemerkt in die Wohnung in der Clara-Zetkin-Straße ein und suchten gezielt nach Wertgegenständen. Erst am Morgen entdeckte das Ehepaar die Spuren des Einbruchs.