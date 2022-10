Kita-Leiterin Bettina Stüwe (v.l.), Diakonie-Geschäftsführerin Elke Ronneberger, Vize-Landrat Lukas Völsch, Bildungsministerin Simone Oldenburg und Elternratsmitglied Carmen Burchard waren etwa eine Stunde im Gespräch. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Kita „Arche Noah“ in Parchim Bildungsministerin Oldenburg will MV-weiten Kita-Rat anschieben Von Christiane Großmann | 14.10.2022, 17:58 Uhr

Die auch für Kitas zuständige Ministerin besuchte die evangelische Einrichtung in Parchim. Die „Arche Noah“ nimmt am Bundesprogramm Sprach-Kitas teil, das am Jahresende eigentlich auslaufen soll.