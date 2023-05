Auch im vergangenen Jahr trafen sich die Gäste zum Tag der Nachbarn in gemütlicher Runde im Haus der Begegnung M41. Foto: Gabriele Knües up-down up-down M41 und Club am Südring Parchim begeht Tag der Nachbarn mit Tauschbörsen sowie Picknick Von Christiane Großmann | 23.05.2023, 16:59 Uhr

Auf eine gute Nachbarschaft: Der bundesweite Aktionstag am 26. Mai möchte ein Zeichen setzen für ein offenes Miteinander. In der Kreisstadt von LUP laden das Haus der Begegnung M41 und der Club am Südring ein.