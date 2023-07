Autorin Pia Wiltgrupp (r.) und Tina Lorenz wollen am Donnerstag mit den Parchimern ins Gespräch über Krebs kommen. Foto: Tilo Tambach up-down up-down Schülerin hat Krebs besiegt Parchimer Autorin Pia Wiltgrupp lädt zu Lesung auf Stadthaustreppen Von Alexander Block | 10.07.2023, 16:10 Uhr

Mit 15 Jahren erkrankte Pia Wiltgrupp an Krebs. Warum sie an der Krankheit nicht verzweifelte, erzählt sie am Donnerstag bei einer Open-Air-Lesung ihres Buches auf den Stadthaustreppen in Parchim. Danach gibt es noch ein Konzert.