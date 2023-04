Zum Kellerbrand wurde die Parchimer Wehr alarmiert. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Feuer in Parchim Unkraut mit Flamme bekämpft und dabei Kellerbrand ausgelöst Von Michael-Günther Bölsche | 22.04.2023, 16:19 Uhr

Zu einem Kellerbrand rückte kurz nach 11 Uhr am heutigen Samstag in Parchim die Feuerwehr in die Heidestraße aus.