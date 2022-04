Die Jugend demonstriert ihr Können beim Löschen des kleinen Osterfeuers. FOTO: Michael-Günther Bölsche Osterfeuer lockten Kind und Kegel 250 Eier wurden gespendet Von Michael-Günther Bölsche | 17.04.2022, 09:51 Uhr

Am Sonnabend loderten in vielen Gemeinden die traditionellen Osterfeuer. Auch in Marnitz, in der Gemeinde Ruhner Berge, hatten die Feuerwehrkameraden auf ihr Gelände eingeladen und vielfältige Überraschungen eingeplant.