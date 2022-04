Das Osterfeuer loderte am Gerätehaus der Parchimer Feuerwehr. FOTO: Michael-Günther Bölsche Osterfeuer lodern in der Region Großer Andrang bei den Osterfeuern Von Michael-Günther Bölsche | 15.04.2022, 09:23 Uhr

Am Gründonnerstag loderten in der Region die ersten Osterfeuer, weitere folgen am Sonnabend. Auch in der Kreisstadt wurde das Feuer entfacht und die Nachfrage nach Geselligkeit nach zweijähriger Abstinenz derartiger Feste war groß. Wir besuchten die Osterfeuer in Parchim und Mestlin.