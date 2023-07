Orgelkonzert in der Kirche Mestlin mit Gerrit de Vries aus der Partnergemeinde Sexbierum (NL). Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Besuch aus Partnergemeinde Niederländer bringt Mestliner Orgel bei Jubiläumskonzert zum Klingen Von Michael-Günther Bölsche | 24.07.2023, 12:11 Uhr

Ein besonderes Orgelkonzert gab es am Sonntagabend in der Mestliner Kirche. Zu Gast war Gerrit de Vries aus der Partnergemeinde der Mestliner Kirchengemeinde aus Sexbierum in den Niederlanden. Ein besonderes Konzert deshalb, weil vor 20 Jahren diese Orgel in Mestlin das erste Mal erklang und eine Spende der Kirchengemeinde Sexbierum ist.