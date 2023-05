Moritz Grünwald mit der Zeitkapsel, die wenige Augenblicke später nach altem Brauch im Fundament des Anbaus versenkt wurde. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Schule „Am Ruhner Berg“ Neuer Anbau für Schule in Marnitz – der Grundstein ist gelegt Von Christiane Großmann | 25.05.2023, 14:04 Uhr

Die Schule „Am Ruhner Berg“ erhält einen Anbau. Am 25. Mai 2023 wurde die Zeitkapsel im Fundament versenkt. In diesem Sommer geht es auch in den Ferien im Schulhaus hoch her. Das ist der Grund.