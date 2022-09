Es geht zügig voran mit dem Schulneubau in der Regimentsvorstadt. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Zwei Schulbaustellen in Parchim Neue Goetheschule für Parchim wächst sichtbar in die Höhe Von Christiane Großmann | 16.09.2022, 14:44 Uhr

Der Ersatzneubau für die Regionalschule nimmt deutliche Konturen an. Schüler und Lehrer ziehen 2024 von der Wallallee in die Regimentsvorstadt. Gebaut wird ebenfalls in der Grundschule West.