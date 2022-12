Die Bauarbeiten in der Lindenstraße sind beendet: Jetzt gibt es eine weitere barrierefreie Bushaltestelle in Parchim. Foto: Carlotta Behnes up-down up-down Bauarbeiten beendet Neue barrierefreie Bushaltestelle in Parchim Von Carlotta Behnes | 21.12.2022, 11:53 Uhr

Der Citybus in Parchim fährt nun eine weitere barrierefreie Haltestelle in der Lindenstraße an. Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt sollen damit der Vergangenheit angehören.