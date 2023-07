Hanka Gatter (r.) und Shabnam Ahmadian nahmen am Montag die Auszeichnung für das Netzwerk für Flüchtlinge Parchim im Goldenen Saal des Justizministeriums in Schwerin entgegen. Foto: Ahabnam Ahmadian up-down up-down Auszeichnung in Schwerin Netzwerk für Flüchtlinge Parchim ist Zweiter beim Integrationspreis MV Von Katja Frick | 11.07.2023, 18:18 Uhr

Das Parchimer Netzwerk für Flüchtlinge, Demokratie und Toleranz ist zweiter Preisträger in der Kategorie Ehrenamt der erstmals am Montag in Schwerin von der Landesintegrationsbeauftragten Jana Michael vergebenen Auszeichnung.