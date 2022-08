Nastja Maria Lange mit ihrem acht Monate alten Sohn. FOTO: Katja Frick up-down up-down Geburten in Parchim Nastja Lange gibt Vorbereitungskurse für eine schmerzfreie Geburt Von Katja Frick | 24.08.2022, 18:24 Uhr

Nastja Maria Lange bietet jetzt für Paare Kurse in Hypnobirthing zur Vorbereitung auf die Entbindung an. Kurse zur Geburtsvorbereitung werden generell nur wenige in der Region angeboten. Am 27. August gibt es einen Informationsabend dazu.