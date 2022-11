Die Tänzerinnen Celine Busse und Nadine Erhardt sorgten mit ihrem Duett für eine Überraschung auf der Revue. Foto: Alexander Block up-down up-down Karnevalsbeginn Parchim Narren feiern berauschende Karnevalsrevue in der Stadthalle Von Alexander Block | 13.11.2022, 14:10 Uhr

Die Karnevalsrevue in Parchim ist mittlerweile ein fester Bestandteil der jährlichen Karnevalsession in der Stadt. Nach zwei Jahren Pause sorgten die Narren nun wieder für einen bunten Showabend in der Stadthalle.