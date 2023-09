Autofahrer müssen jetzt ganz stark sein: In Parchim kündigt sich die nächste Straßenbaustelle an, die mit spürbaren Einschränkungen verbunden sein wird. Noch im September 2023 starten umfangreiche Arbeiten auf der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt B191. Und zwar soll ab der McDonalds-Kreuzung bis zur Kreuzung am Moltkeplatz die Fahrbahndecke erneuert werden. Der Abschnitt ist etwa 2,2 Kilometer lang.

Buchholzallee in Parchim ab 18. September halbseitig gesperrt

Zur Baustelle werden damit der komplette Südring und die Buchholzallee. Diese Nachricht des Straßenbauamtes Schwerin hat die Stadt jetzt weitergeleitet. Ein genauer Ablauf der Baumaßnahmen stehe noch nicht fest. Weitere Informationen hierzu sollen zeitnah folgen. Die praktischen Vorbereitungen auf das umfangreiche Vorhaben beginnen am Montag, 18. September. Ab da wird die Buchholzallee halbseitig gesperrt.

Hier müssen kleinere Bauarbeiten ausgeführt werden, damit die stark frequentierte Straße während der Deckensanierung als beidseitig befahrbare Fahrbahn genutzt werden kann. Wie schon bei anderen Baumaßnahmen wird dann vorübergehend die Einbahnstraßenregelung in der Buchholzallee aufgehoben.

Eigentliche Bauarbeiten starten offenbar Anfang Oktober 2023

Auf der Internetseite des Straßenbauamtes Schwerin wird für das eigentliche Bauvorhaben ein Zeitraum vom 9. bis 24. Oktober 2023 angegeben. In dieser Zeit müssen sich Kraftfahrer auf abschnittsweise Vollsperrungen einstellen. Wie schon bei den Arbeiten in der Schweriner Straße während der Sommerferien 2023 soll das Projekt wohl in drei Abschnitte geteilt werden.

Dort bekam vor ein paar Wochen der etwa 1,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen den Bahnschienen und der Wallallee eine neue Fahrbahndecke. Autofahrer beklagten, dass sie wochenlang weiträumige Umleitungen über sich ergehen lassen mussten, die aus ihrer Sicht unnötig gewesen seien. Zumal die Arbeiten zwischenzeitlich für eine Woche ruhten und die Schweriner Straße in dieser Zeit frei befahrbar war.

In Parchim zurzeit gefühlt an jeder Ecke eine Baustelle

Breitbandausbau, Vollsperrung der Cordesiusstraße, Aufpflasterung von Straßeneinmündungen für mehr Sicherheit im Radverkehr: In der Kreisstadt von LUP gibt es gefühlt an jeder Ecke eine Baustelle. Eine Hauptverkehrsader - die Putlitzer Straße - ist seit Wochen ein Nadelöhr. Verschärft wurde die Situation hier seit dem August durch ein Gasleck. Die Nachwehen waren bis in den September hinein spürbar, weil die Reparatur der Straße mehrere Sperrungen erforderte.

Die Einschränkungen in der Putlitzer Straße halten an, bis die acht Zentimeter hohe rot-weiße Aufpflasterung der Einmündungen abgeschlossen ist. Hier wird gerade an der Einfahrt zum Rewe-Parkplatz gearbeitet, danach geht es an der zweiten Auffahrt zum Supermarkt weiter. In anderen Bereichen der Stadt gab oder gibt es ebenfalls Baustellen dieser Art. Vor dem Hintergrund, dass Straßeneinmündungen immer wieder ein Sicherheitsrisiko für Radfahrer sind, möchte die Kommune die Wege für Radfahrer und Fußgänger sicherer machen.

In diesem Sinne passiert zurzeit auch etwas in der Ziegendorfer Chaussee an der Auffahrt im Bereich der Plümperwiesenbrücke gleich neben der Schule. Dort kamen sich oft Radler und Autofahrer ins Gehege. Um die unglückliche Situation zu entschärfen, wird eine Verkehrsinsel angelegt.

Cordesisusstraße soll bis Ende des Jahres 2023 fertig werden

Seit Anfang August wegen Tiefbauarbeiten abgeriegelt ist die Cordesiusstraße: Dort wird in Schachtbauweise die Fernwärmeleitung vom Anschluss Regimentsvorstadt bis zum Moltkeplatz verlängert. Das Vorhaben soll bis Jahresende abgeschlossen sein - vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Etwa bis zum 22. September bleibt der Kreisel im Bereich Haus der Jugend gesperrt. Das hängt mit den Arbeiten in der Regimentsvorstadt zusammen. In dem Bereich werden zurzeit Rohrleitungen angebunden und die Stichstraße neben dem neuen Kindergarten bekam am Mittwoch eine erste Deckschicht. Diese Arbeiten gehen Donnerstag weiter.