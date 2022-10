In Parchim beteiligten sich etwa 700 Bürger am Protest. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Montagsprotest in Parchim Etwa 700 Bürger protestieren gegen die Krisen-Politik Von Christiane Großmann | 17.10.2022, 21:01 Uhr

In Parchim gingen am Montag wieder hunderte Bürger auf die Straße. Allerdings sind es die zweite Woche in Folge deutlich weniger als im September.