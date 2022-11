Am 5. November kann in der Stadthalle die Nacht zum Tag gemacht werden. Bis nächsten früh um 5 Uhr ist hier Party angesagt. Foto: Archiv / Armin Kung up-down up-down Volksfest in Parchim Nach dem Martinimarktbesuch weiter feiern bis zum frühen Morgen Von Christiane Großmann | 01.11.2022, 15:02 Uhr

Auch in diesem Jahr steigt in Parchim wieder eine Martinimarkt-After-Show-Party. Solange kann am 5. November in der Stadthalle gefeiert werden.