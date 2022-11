Hier präsentiert sich die Rasse Deutsche Modeneser Schietti schwarz des Züchters Tom Kühnke aus Garwitz. Foto: © Michael-Günther Bölsche Archivfoto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down 23. Rassegeflügelschau in Dargelütz bei Parchim 40 Züchter stellen über 400 Tiere aus Von Michael-Günther Bölsche | 19.11.2022, 20:43 Uhr

Es ist die 23. Eldeschau, die als Kreisverbandsschau vom 25. - 27. November in Dargelütz in der Neue Dorfstraße 5 stattfindet. Die Züchter mit den besten Tieren werden nach ihrer Bewertung durch anerkannte Preisrichter in ihren jeweiligen Klassen zum Kreisverbandsmeister 2022 gekürt.