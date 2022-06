Freuen sich auf das Debüt ihrer Schule im Kulturhaus Mestlin: Schulleiterin Kirsten Schwarz, Fachlehrerin Yvonne Thiede, Beatrix Vogt im Sekretariat und Fachlehrer Schulleiter Volker Schubert (v. l.). FOTO: Christiane Groẞmann Mestlin Musikschüler aus dem Landkreis LUP treffen sich zum Konzert Von Christiane Großmann | 16.06.2022, 14:49 Uhr

Am 26. Juni lassen Schüler der Kreismusikschule Ludwigslust-Parchim das Schuljahr ausklingen. In ihrem Abschlusskonzert geben sie Einblicke in das breit gefächerte Ausbildungsspektrum.