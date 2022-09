Der 17-Jährige Pianist Tim Menzel präsentierte den Besuchern die Titelmusik aus „Fast and Furios 7“. Foto: Alexander BLock up-down up-down Ludwigslust-Parchim Musiker der Kreismusikschule zeigen Können am Tag der offenen Tür Von Alexander Block | 18.09.2022, 16:35 Uhr

In der Kreismusikschule des Landkreises Ludwigslust-Parchim kann jeder, der möchte ein Instrument lernen. Die Angebote wurden am Wochenende am „Tag der offenen Tür“ präsentiert.