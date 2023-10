Für die Macher des Musikfestivals waren die vergangenen Wochen alles andere als langweilig. Pat Lane und Frank „Lally“ Jakobi, beides Musiker der in Coronazeiten gegründeten Parchimer Band „Hot Rod“, halten die Fäden in der Hand. Und sie haben zum Glück einige Unterstützer an ihrer Seite, ohne die solch ein Event nicht machbar wäre. „Wir brauchten starke Partner. Und wir sind froh, dass wir zum Beispiel die Stadt Parchim mit im Boot haben“, so Pat Lane, der auf drei Jahrzehnte Bühnenerfahrung zurückblicken kann.

Zusammen mit vielen anderen Bands haben die beiden Musiker „Rockerzone MV“ gegründet, ein Musikernetzwerk, das aktuell von 37 Bands getragen wird. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit gemeinsamen Events die Live-Musik-Szene im Landkreis zu beleben“, hält Lally Jakobi fest. Ein Musikerstammtisch mit fünf Bands in der Kulturscheune Goldenbow sei im Juli bereits gut gelaufen.

Netzwerk „Rockerzone MV“ auch für Veranstalter interessant

„Wir haben schon oft gesagt, man müsste, man könnte ...“, so Dirk Johannisson. Jetzt habe es jemand angepackt. „Ich finde es super, dass es so eine Entwicklung genommen hat“, ist der Leiter des Fachbereiches Jugend, Kultur und Soziales der Stadt Feuer und Flamme für das Musikprojekt. Das Netzwerk „Rockerzone MV“ sei zudem für Veranstalter der Region sehr interessant, sagt Johannisson, selbst Musiker in der Parchimer Singeband. Also auch für die Stadt, zum Beispiel bei der Planung von Stadtfesten und anderen Events.

Einer der Maher des Events ist Pat Lane (l.) Gitarrist und Sänger bei der Band Hot Rod.

„Lokale Helden“ informieren im Foyer

Was ist nun los am Sonnabend in der Stadthalle? Einiges, sagen die Veranstalter. Und zu Beginn, ab 16 Uhr, auch für die ganze Familie. Dazu gleich der Hinweis: Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Im Foyer informieren ASB, DRK und Feuerwehr über ihre ehrenamtliche Arbeit und Möglichkeiten, sich zu engagieren. „Damit unterstützen wir die bundesweite Aktion ‚Keine Gewalt gegen Retter‘. Und deshalb heißt unser Event auch Local Heroes Parchim“, erklärt Pat Lane.

Reinerlös der Veranstaltung für guten Zweck

Einen guten Zweck verfolgen Veranstalter und Bands außerdem. „Unsere 13 Bands treten allesamt ohne Gage auf“, informiert Lally Jakobi. Der Reinerlös aus dieser Veranstaltung werde an das Kinderhospiz Schwerin und die Klinikclowns „Rotznasen“ in Rostock gespendet, so der Parchimer.

Acht Stunden Livemusik nonstop

Musikalisch ist das Angebot breit gefächert. „Es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, versprechen die Organisatoren. Einige Beispiele: Bei der Parchimer Band Garage Rockz heißt das musikalische Motto „Einfach nur covern war gestern – jetzt kommt der Nachbrenner“. República Cangrejo ist ein Projekt voller Energie und Freude, eine karibische Bombe. Katerlaune, ein Akustik-Quartett, bringt Pop und Classic-Rock in neuem Gewandt auf die Bühne und Jane In The Rain ist eine Alternative Rock-Band aus Rostock.

In den Pausen, für den Wechsel der Bands auf den Bühnen sind 30 Minuten eingeplant, legt im kleinen Saal ein Nachwuchs-DJ auf. Ein Auftritt der Tanzsportgarde des SV Einheit 46 Parchim ist ebenfalls geplant. Quasi als Generalprobe für die Landesmeisterschaft, die Anfang November in Ludwigslust stattfindet.