Museum in der Kulturmühle Parchim bietet erstes Ferienprogramm Von Katja Frick | 17.07.2023, 17:25 Uhr

Museum und Mahlwerk haben auch in den Sommerferien geöffnet. Das Junge Staatstheater hat sich in die Spielzeitpause verabschiedet. Auch das Haus der Jugend und der Club am Südring bieten ein Ferienprogramm.