Deutscher Kinoprogrammpreis 2023 Movie Star Parchim erhält Preis für sein Kinoprogramm Von Katja Frick | 31.08.2023, 16:50 Uhr Der Parchimer Kinobetreiber Stephan Rauchfuss vor seinem Movie Star. Foto: Katja Frick

Das Parchimer Kino wurde bei der Verleihung des Deutschen Kinoprogrammpreises in Ludwigslust ausgezeichnet. Betreiber Stephan Rauchfuss erzählt, was er mit dem Geld vorhat und wie es gerade vor den Leinwänden so läuft.