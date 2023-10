Tag der Moscheen Moschee in Parchim möchte mehr Transparenz für Bürger herstellen Von Katja Frick | 04.10.2023, 19:25 Uhr Hier in der Weststadt befindet sich die Parchimer Moschee. Foto: Katja Frick up-down up-down

Auch die einzige Moschee in Ludwigslust-Parchim in der Kreisstadt lud am 3. Oktober zum Tag der offenen Tür. Es kamen aber nur zehn Besucher. Dabei wünscht sich Imam Anas Abou-Laban, dass mehr Menschen wissen, dass dort nichts Illegales passiert.