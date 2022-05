Mitarbeiter der Lewitz-Werkstätten beteiligten sich lautstark an der Demonstration. FOTO: Frank Düsterhöft Zum Protest nach Schwerin Mitarbeiter der Parchimer Lewitz-Werkstätten auf Lebenshilfe-Demo Von Christiane Großmann | 05.05.2022, 18:28 Uhr

Die Lebenshilfe fordert mehr Tempo für die Inklusion ein. An der Protestveranstaltung in Schwerin nahmen auch 40 Mitarbeiter aus Wohneinrichtungen der Lewitz-Werkstätten in Parchim teil.