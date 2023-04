Betriebsratsvorsitzender Rico Krey ist auch Mitglied der Verhandlungskommission. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Arbeitskampf bei Carlsberg Brauer und Logistiker in Lübz treten einen Tag in den Warnstreik Von Christiane Großmann | 13.04.2023, 16:50 Uhr

Um überall gestiegene Kosten auszugleichen, fordern Brauer eine deutliche Erhöhung der Gehälter. Logistiker kämpfen zusätzlich gegen die Lohnschere an. So ist der Stand in der Tarifrunde 2023.