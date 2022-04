Adebar hat sein neues, altes Nest wieder bezogen. FOTO: Michael-Günther Bölsche Mestliner Störche beziehen ihre Nester Nach der Grobsanierung kommt die Feinarbeit Von Michael-Günther Bölsche | 08.04.2022, 07:59 Uhr

Im Februar hatten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Parchim das Storchennest an der Mestliner Bäckerei Melchert in Schuss gebracht. Dies war in den Jahren so gewachsen und drohte nun, abzustürzen. Nun waren die Einwohner gespannt, ob Meister Adebar das Nest annimmt. Das Nest an der Goldberger Straße war bereits bezogen worden.