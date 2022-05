Die Mitglieder der Wehren kamen am Freitag in der Kreisstadt zusammen. FOTO: Alexander Block Feuerwehrtag im Solitär Mehr Mitglieder in der Kreisjugendfeuerwehr Ludwigslust-Parchim Von Alexander Block | 01.05.2022, 10:03 Uhr

Trotz der Corona-Pandemie sind in den vergangenen beiden Jahren mehr Jungen und Mädchen in die Jugendfeuerwehren im Kreis eingetreten als zuvor. Am Freitag trafen sich die Jugendwehren zur Mitgliederversammlung in Parchim.