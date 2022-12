Die Mecklenburgische Staatskapelle mit der ukrainischen Violinistin Eva Rabchevska im Solitär beim Jahresempfang des Landkreises im Mai. Archivfoto: Katja Frick up-down up-down Parchim Mecklenburgische Staatskapelle gibt wieder Konzerte im Solitär Von Katja Frick | 16.12.2022, 18:19 Uhr

Am 4. Advent wird das Weihnachtskonzert auch in Parchim gespielt. Am 6. Januar gibt es im Kreistagssaal zudem ein Neujahrskonzert der Musiker aus Schwerin mit der ukrainischen Violinistin Eva Rabchevska.