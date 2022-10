Der Förderverein für die Matzlower Kirche zeigt bei der Reihe „Film ab“ einen deutschen Spielfilm. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Veranstaltungen am Wochenende Filmabend lockt nach Matzlow und Gospelmusik nach Spornitz Von Christiane Großmann | 27.10.2022, 14:30 Uhr

Am letzten Oktoberwochenende gibt es in der Kirchengemeinde Spornitz zwei Veranstaltungen. In Spornitz findet ein Gospelworkshop seinen Höhepunkt, während in Matzlow der Förderverein der Kirche seine Filmreihe fortsetzt.