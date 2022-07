Die Dorfkirche in Matzlow. FOTO: Christiane Groẞmann up-down up-down Kirche in Matzlow Plattdeutscher Gottesdienst mit dem Übersetzer des „Kleinen Prinzen“ Von Christiane Großmann | 07.07.2022, 16:20 Uhr

Altpastor Christian Voß aus Rostock hält am 10. Juli einen Gottesdienst in seiner Muttersprache. Was Besucher der Matzlower Kirche an diesem Nachmittag erwartet.