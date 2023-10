Das erste Novemberwochenende des Jahres naht und alle Parchimer wissen: Damit naht auch die Zeit für den Martinimarkt. Ein Event, auf das sich alle Parchimer fast ausnahmslos freuen, bedeutet es doch nicht nur Spaß und Kurzweil mit den Fahrgeschäften, Los- und Imbissbuden sowie diversen Belustigungen. Sondern auch das Wiedersehen mit Freunden, Familie und früheren Klassenkameraden, denn alle kommen zum Martinimarkt zurück nach Hause in ihre Heimatstadt Parchim.

Ordnungsamtschefin hatte noch nie Beschwerden über Lärm auf dem Martinimarkt

„Wir hatten auch noch nie Beschwerden wegen Lärm oder Ähnlichem, so wie Veranstalter das andernorts kennen. Wen das stört, der fährt über dieses Wochenende weg“, sagt Kerstin Ostermann, Chefin des Parchimer Ordnungsamtes. Der 17-jährige Oskar Lange, gerade Azubi im Rathaus, hat sich nach seinem Schulabschluss im Sommer ebenfalls so von seinen Mitschülern verabschiedet: „Wir sehen uns spätestens zum Martinimarkt!“ Er und seine Freunde gehen normalerweise eigentlich fast jeden Tag auf den Martinimarkt.

„Im vergangenen Jahr war es so voll wie noch nie“, blickt Marktmeisterin Gabi Wolff zurück. Auch wenn die Preise für Fahrgeschäfte, Getränke und Imbiss etwas gestiegen waren: „Die Leute wollten feiern, sie waren ausgehungert nach der Corona-Zeit“, sagt Kerstin Ostermann. „Und für den Martinimarkt haben alle Geld in der Tasche.“

2016 wurden mal die Besucher gezählt. „Da kamen ungefähr 70.000 Menschen. Aber im vergangenen Jahr kamen deutlich mehr. Das Wetter spielte die ganze Zeit mit“, so Gabi Wolff. Darauf hoffen die Stadt Parchim als Veranstalter und die Schausteller natürlich auch in diesem Jahr.

Zum Martinimarkt 2023 kommen 73 Schausteller nach Parchim

2023 werden 73 Schausteller vom 3. bis 6. November auf dem Parchimer Festplatz erwartet. Dabei sind elf Fahrgeschäfte, zwei Laufgeschäfte plus 21 Belustigungen wie das beliebte Entenangeln und das Pferderennen Hoppegarten. Das kommt in diesem Jahr mit Antonia Nietzsche, der Nachfolgerin des langjährigen Inhabers Achim Hirsch. „Das Pferderennen steht in diesem Jahr an einem anderen Platz. Wir spielen ein wenig „Such den Hoppegarten‘ mit den Parchimern“, lacht Kerstin Ostermann. Denn einige Fahrgeschäfte, die kommen, brauchen viel Platz.

Diese Fahrgeschäfte beim Martinimarkt 2023 sind neu

„Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr ‚The Beast‘“, erzählt Gabi Wolff. Ein riesiger Schwungarm mit Gondeln kann entweder hin und her schaukeln oder sich so im Kreis drehen, so dass die Mitfahrer oben über Kopf hängen, je nachdem ob sie den familienfreundlichen oder den Action-Modus wählen.

The Beast ist eins der neuen Fahrgeschäfte auf dem Martinimarkt 2023 in Parchim. Foto: Stadt Parchim

Ein weiteres neues Fahrgeschäft wird „Pool Party“ sein, der fliegende Swimmingpool aus Krempel. „Crazy Mouse“ ist eine Achterbahn, Flipper ein weiteres schnelles Fahrgeschäft und „Pacific Rim“ kennen einige schon spätestens seit dem Stadtfest.

Riesenrad, Breakdancer, Musikpalast und Auto-Scooter sind ein Muss

„Auch die Klassiker wie das Riesenrad, der Musikpalast, Auto-Scooter und der Breakdancer sind wieder in Parchim“, kündigt die Marktmeisterin an. Sie probiert jedes Fahrgeschäft aus. „Nur mit dem Breakdancer fahre ich nicht mehr mit, da macht mein Magen nicht mit“, verrät sie.

Auch auf den Breakdancer können sich Besucher des Martinimarkts in Parchim 2023 freuen. Archivfoto: Katja Frick

Außerdem kommen die Gespensterbahn „Thriller“ sowie „Krum & Schief Bau“ – Die lustigste Baustelle der Welt. Auf drei Ebenen erleben die Besucher das – wenn auch nicht ganz ernst gemeinte – Arbeitsleben auf einer Baustelle. Besonders stolz sind Gabi Wolff und Kerstin Ostermann darauf, dass sie ein venezianisches Pferdekarussell auf zwei Etagen gewinnen konnten. Für Kinder kommen insgesamt fünf Fahrgeschäfte und Karussels.

Der Martinimarkt kann von Freitag bis Montag besucht werden, offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Dirk Flörke ist am 3. November um 17 Uhr. Am 6. November klingt der Martinimarkt traditionell mit einem Höhenfeuerwerk um 20.00 Uhr aus.