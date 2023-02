Am 25. Februar gibt es in Friedrichsruhe wieder Eisbein satt. Symbolfoto: Martin G. Dr. Baumgä via www.imago-images.de up-down up-down Spende für die Feuerwehr Martin Morcinek lädt wieder zum Eisbeinessen in Friedrichsruhe Von Alexander Block | 09.02.2023, 16:15 Uhr

Nach der Corona-Pandemie findet in Friedrichsruhe in zwei Wochen wieder das gemeinsame Eisbeinessen statt. Der Erlös geht an die Freiwillige Feuerwehr. Wer noch Karten haben möchte, sollte aber schnell sein.