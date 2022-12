Produkte vom Acker bot Landwirt Hugo Brüse an. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Parchim im Advent Markt mit regionalen Produkten lockt viele Besucher in die Stadt Von Christiane Großmann | 06.12.2022, 16:33 Uhr

Wintergemüse frisch vom Feld, Honigprodukte, Wurst aus eigener Herstellung, Fisch und Enten für den Festschmaus. All das war am Nikolaustag 2022 bei den Kunden gefragt. So verlief der adventliche Bauernmarkt in Parchim.