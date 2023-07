Artistin Jolina präsentiert ihr Können am Ringtrapez. Foto: H. Korf up-down up-down Artistik, Tiere und Clowns Manege frei: Circus Bravo kommt auf den Festplatz Parchim Von Alexander Block | 04.07.2023, 11:51 Uhr

Von diesem Freitag an, ist der Allwettercircus Bravo zu Gast in Parchim und lädt zu einer bunten und abwechslungsreichen Zirkusshow ein. Was den Besuchern alles geboten wird und wann die Vorstellungen stattfinden, erfahren sie hier.