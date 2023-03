Ein 40-Tonner Sattelzug ist am Morgen auf Schnee- und Eisglatter Fahrbahn nach rechts in den Straßengraben gerutscht. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Glätteunfall zwischen Lübz und Kreien 40-Tonner landet im Straßengraben Von Michael-Günther Bölsche | 10.03.2023, 13:30 Uhr

Schnee und Glätte machten Autofahrern im morgendlichen Berufsverkehr am Freitag zu schaffen. Was in der Region Parchim-Lübz passierte.