Diese Musiker wollen am Sonntag Stimmung in die Stadthalle Parchim bringen. Foto: Alexander Block up-down up-down „Rock On IV“ Lokale Bands sind heiß auf Konzerte in der Stadthalle Parchim Von Alexander Block | 27.09.2022, 12:41 Uhr

Um jungen und talentierten Nachwuchsbands eine Bühne zu geben, hat der Parchimer Musiker Peter Wolff die „Rock On“-Konzertreihe ins Leben gerufen. In diesem Jahr rocken am ersten Oktober-Wochenende vier Bands in der Stadthalle Parchim.