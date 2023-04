Am 1. Mai führen zehn Fahrrad-Touren durch das Landschaftsschutzgebiet Lewitz. Symbolfoto: MedienAtelier Emsland up-down up-down Eröffnung der Radsaison Lewitz-Verein lädt am 1. Mai zur 13. Sternfahrt in die Region Von Alexander Block | 20.04.2023, 15:14 Uhr

Wer am verlängerten 1. Mai Wochenende frei hat, der kann sich zum Abschluss am Montag aufs Rad setzen und gemeinsam mit vielen Anderen die Natur der Lewitz bei der Radsternfahrt genießen. An diesen Orten wird gestartet.