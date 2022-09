Hier findet am 19. September die Lesung mit Klaus Peter Kunick statt. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Club am Südring in Parchim Autor liest aus seinem Buch über den langen Weg in die Freiheit Von Christiane Großmann | 16.09.2022, 10:01 Uhr

Klaus Peter Kunick hat 30 Frauen und Männer befragt, wie sie die DDR-Zeit und die friedliche Revolution erlebten. In der Lesung am 19. September in Parchim kommt vor allem die weibliche Perspektive zu Wort.