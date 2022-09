Landrat Stefan Sternberg lässt sich nach dem Managen von Waldbrand, Corona, ASP, Cyberangriff und Flüchtlingsankünften aus der Ukraine nicht von der nächsten Krise einschüchtern. Foto: Katja Frick up-down up-down Stefan Sternberg im Interview Bitte nicht panisch, aber vorbereitet sein! Von Katja Frick | 30.09.2022, 15:03 Uhr

Der Landrat von Ludwigslust-Parchim Stefan Sternberg erzählt, wie er sich persönlich auf einen eventuellen mehrtägigen Gas- und Stromausfall vorbereitet, was er den Bürgern rät und was gerade in den Ämtern und Städten an Vorbereitung läuft.